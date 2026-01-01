Capodanno reggiano tra risse incendi feriti da botti e incidenti

La notte di Capodanno nel Reggiano si è caratterizzata da diversi interventi di emergenza, tra incendi di cassonetti, incidenti stradali e episodi di risse. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti per gestire le varie situazioni di pericolo, evidenziando la complessità di un periodo di festeggiamenti spesso segnato da comportamenti rischiosi.

Reggio Emilia, 01 gennaio 2026 - E' stata una notte movimentata, quella di Capodanno, nel Reggiano, con numerosi interventi di soccorsi, forze dell'ordine e vigili del fuoco per incendi vari, molti roghi di cassonetti, liti, incidenti stradali. Tre persone ferite nel Reggiano a causa dei petardi, tra cui due minori, che hanno fatto autonomo ricorso alle cure del Cau cittadino, riportando lievi lesioni agli occhi. Il primo intervento dell'anno è avvenuto a Cadelbosco Sopra, dove una Golf guidata da un 28enne straniero residente a Gualtieri è uscita di strada in via Dante Alighieri, cavandosela con lesioni lievi.

Capodanno, nel Reggiano tre feriti lievi per petardi - Tre persone, tra cui due minorenni, sono rimaste ferite dai petardi in provincia di Reggio Emilia, con lievi lesioni agli occhi. ansa.it

Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Rissa al cenone, uomo ferito da colpi di pistola - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

