Movida la delusione dei residenti | Risse e spray urticante tra la folla Aggirata l’ordinanza anti-rumore
Le solite risse, intimidazioni e ’ventate’ di spray al peperoncino, diventato ormai l’incubo dei luoghi frequentati dai giovani. A meno di una settimana dall’entrata in vigore delle ordinanze comunali volte a tutelare la quiete dei residenti del centro storico e limitare il degrado, e a meno di un mese dall’intensificazione dei controlli disposta dal prefetto nelle zone più affollate della ‘ movida ’, la situazione in via Gallucci non sembra affatto migliorare. Intorno alle 21 la sostanza urticante è stata nebulizzata in strada, tra la folla. "Non sappiamo dove esattamente sia successo, ce ne siamo accorti perché alcuni clienti sono usciti dall’osteria e sono subito rientrati tossendo, poi si è propagata dappertutto, anche all’interno del locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
