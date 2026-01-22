Vi racconto il Quantum di Tim che proietta l’Italia in Europa e nel mondo Parla Occhipinti

Il Quantum di TIM rappresenta un passo importante per l’Italia, portando il paese nel cuore dell’innovazione europea e globale. Grazie a una solida filiera scientifica e industriale, il Quantum si afferma come elemento chiave in settori come sicurezza, difesa e trasferimento tecnologico, trasformando una tecnologia di nicchia in una priorità strategica per il futuro del Paese. Parla Occhipinti.

Il Quantum è passato da tecnologia di nicchia a priorità strategica per governi e industrie. Tra sicurezza, difesa e trasferimento tecnologico, l’Italia può contare su una filiera scientifica e industriale già matura. Tommaso Occhipinti, amministratore delegato di QTI – Quantum Telecommunications Italy, azienda leader nelle comunicazioni quantistiche controllata da Telsy, centro di competenza in cybersecurity di Tim Enterprise, ha dialogato con Airpress sullo stato dell’arte del settore quantistico in Italia e in Europa, sulle applicazioni già disponibili e sulle prospettive di governance futura del settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

Vi spiego perché nel Quantum computing l’Italia ha il suo spazio. Parla Prati (Unimi)L’Italia si affaccia con determinazione nel mondo del Quantum Computing, un settore in rapida crescita e ricco di opportunità.

Il quantum sensing rappresenta una rivoluzione per la misura di grandezze scientifiche e industriali: grazie all’utilizzo di particelle quantistiche o stati speciali della materia, è possibile rilevare perfino minime variazioni di campo magnetico o vibrazioni ambient facebook