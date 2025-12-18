L’Italia si affaccia con determinazione nel mondo del Quantum Computing, un settore in rapida crescita e ricco di opportunità. Con iniziative come il Centro Volta e l’Italian Quantum Alliance, il nostro Paese mira a valorizzare talenti e tecnologie avanzate, creando un ecosistema innovativo che può competere a livello internazionale. Un impegno strategico per consolidare il ruolo dell’Italia nel futuro della tecnologia quantistica.

© Formiche.net - Vi spiego perché nel Quantum computing l’Italia ha il suo spazio. Parla Prati (Unimi)

“L’Italia ha spazio e deve crearsi ulteriori ambiti di iniziativa. In questa direzione il sottosegretario Alessio Butti ha annunciato la creazione del Centro Volta che coordinerà lo sviluppo della tecnologia quantistica, e la Italian Quantum Alliance come centro di convergenza dei talenti e delle tecnologie avanzate”. A margine degli Stati generali del Quantum, riuniti ieri a Roma, Enrico Prati, Università di Milano, analizza opportunità, tempi di sviluppo, sfide tecnologiche e il ruolo dell’Italia, dell’Europa e non solo, del Quantum computing. I computer quantistici potranno risolvere rilevanti problemi sino ad oggi irrisolubili in ambito climatico e nella produzione di farmaci. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Il quantum computing è la prossima rivoluzione industriale. Parla Pistoia (IonQ Italia)

Leggi anche: Vi spiego le sinergie sullo Spazio tra Italia e Usa. Parla Rau

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cateno De Luca. . Domenica 18 gennaio a Caltagirone. Una data e un luogo fortemente significativi. Vi spiego perché. #governodiliberazione #tiamosicilia - facebook.com facebook