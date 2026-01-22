Venezuela | la vice di Maduro Delcy Rodriguez visiterà Trump alla Casa bianca

La vicepresidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ex vicepresidente di Nicolás Maduro, visiterà la Casa Bianca per un incontro con il presidente Donald Trump. La visita rappresenta un momento di interesse nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche. L'incontro è previsto in un momento di particolare attenzione internazionale verso le questioni politiche e umanitarie del paese sudamericano.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ex vicepresidente di Nicolas Maduro, sequestrato il 3 gennaio dagli Stati Uniti, incontrerà Donald Trump alla Casa bianca. La notizia è stata confermata ieri alla stampa dall’amministrazione statunitense, che non ha però ancora stabilito una data per l’incontro ufficiale a Washington DC, il primo di un leader venezuelano alla Casa bianca in più di un quarto di secolo. “Siamo in un processo di dialogo, di collaborazione con gli Stati Uniti, senza alcuna paura, per affrontare le differenze, le difficoltà, quelle più delicate e quelle meno delicate e risolverle attraverso la diplomazia”, ha commentato ieri Delcy Rodriguez, che è tuttora sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del VenezuelaDelcy Rodriguez è una politica venezuelana, attualmente vice di Nicolás Maduro.

