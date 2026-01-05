Delcy Rodriguez è una politica venezuelana, attualmente vice di Nicolás Maduro. In seguito alle recenti tensioni politiche e alle azioni degli Stati Uniti, è stata nominata presidente ad interim del Venezuela. La sua figura è centrale nel contesto politico del paese, rappresentando un punto di riferimento per il governo venezuelano in questa fase di transizione.

Dopo la cattura di Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores da parte degli Usa, Delcy Rodriguez è la nuova presidente ad interim del Venezuela. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Caracas, in base a quanto prevede la Costituzione, in particolare con gli articoli 233 e 234. Già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, la 56enne è stata per circa due decenni una figura di spicco e riferimento del chavismo, il movimento fondato dal presidente Hugo Chávez e guidato da Maduro dopo la morte del suo predecessore nel 2013. «Consideriamo prioritario procedere verso una relazione internazionale equilibrata e rispettosa tra Usa e Venezuela e tra il Venezuela e i Paesi della regione, basato sull’eguaglianza sovrana e la non ingerenza», ha postato sui social, invitando Washington a «lavorare su un’agenda di cooperazione, orientata allo sviluppo condiviso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del Venezuela

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez

Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez | Rilasciatelo è lui l’unico presidente del Venezuela; Chi è Delcy Rodriguez l' ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa; Venezuela nel caos | chi è Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim; Chi è Delcy Rodriguez lady Petrolio e viceré di Caracas | l’erede a tempo di Maduro sfida Trump che la minaccia.

Chi è Delcy Rodríguez, la vice di Maduro, presidentessa del Venezuela ad interim - La Corte Suprema venezuelana ha investito Delcy Rodríguez — finora vicepresidente e ministra degli Idrocarburi — della carica di presidente ad interim dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte delle ... policymakermag.it