Delcy Rodriguez chi è la vice di Maduro presidente ad interim del Venezuela

Delcy Rodriguez è una politica venezuelana, attualmente vice di Nicolás Maduro. In seguito alle recenti tensioni politiche e alle azioni degli Stati Uniti, è stata nominata presidente ad interim del Venezuela. La sua figura è centrale nel contesto politico del paese, rappresentando un punto di riferimento per il governo venezuelano in questa fase di transizione.

Dopo la cattura di Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores da parte degli Usa, Delcy Rodriguez è la nuova presidente ad interim del Venezuela. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Caracas, in base a quanto prevede la Costituzione, in particolare con gli articoli 233 e 234. Già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, la 56enne è stata per circa due decenni una figura di spicco e riferimento del chavismo, il movimento fondato dal presidente Hugo Chávez e guidato da Maduro dopo la morte del suo predecessore nel 2013. «Consideriamo prioritario procedere verso una relazione internazionale equilibrata e rispettosa tra Usa e Venezuela e tra il Venezuela e i Paesi della regione, basato sull’eguaglianza sovrana e la non ingerenza», ha postato sui social, invitando Washington a «lavorare su un’agenda di cooperazione, orientata allo sviluppo condiviso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

