Delcy Rodriguez chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim
Delcy Rodriguez, vicepresidente del Venezuela, è ora incaricata ad interim della guida del Paese dopo l’arresto e l’allontanamento di Nicolás Maduro, ordinato dalla Corte Suprema venezuelana. Questa nomina si inserisce in un contesto di tensioni politiche e internazionali, con gli Stati Uniti coinvolti nelle recenti decisioni che hanno modificato la leadership venezuelana.
(Adnkronos) – La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. In una nota diffusa dalla Corte Suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez
Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela: la Corte suprema: "La vice Delcy Rodriguez presidente ad interim"
Delcy Rodriguez - Known for her extensive political career, she has served as Vice- scmp.com
Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro'. Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi. La Corte Suprema: la vicepresidente Delcy Rodriguez assumer ad interim la presidenza #ANSA - facebook.com facebook
Più Delcy Rodriguez, vice del catturato presidente Nicolas Maduro, che Maria Corina Machado, capa dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace, nel futuro del Venezuela. E anche Trump sembra concordare x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.