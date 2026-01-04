Delcy Rodriguez chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim

Delcy Rodriguez, vicepresidente del Venezuela, è ora incaricata ad interim della guida del Paese dopo l’arresto e l’allontanamento di Nicolás Maduro, ordinato dalla Corte Suprema venezuelana. Questa nomina si inserisce in un contesto di tensioni politiche e internazionali, con gli Stati Uniti coinvolti nelle recenti decisioni che hanno modificato la leadership venezuelana.

(Adnkronos) – La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. In una nota diffusa dalla Corte Suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità

