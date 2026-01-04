Blitz Usa in Venezuela la Corte suprema | La vice di Maduro presidente ad interim Chi è Delcy Rodriguez

Recentemente, la Corte Suprema del Venezuela ha dichiarato la vicepresidente Delcy Rodriguez presidente ad interim, in seguito alla detenzione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. Questa decisione evidenzia una fase di instabilità politica nel paese, con implicazioni internazionali e interne. La figura di Rodriguez assume un ruolo di rilievo in un momento cruciale per la stabilità politica venezuelana.

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro. La Corte ha stabilito «che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

