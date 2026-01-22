È stato aperto nuovamente oggi il luogo di commemorazione di Valentino, dove circa 5.000 persone hanno reso omaggio nel primo giorno. Giammetti ha commentato che il designer se n’è andato senza soffrire. Domani si terranno i funerali in piazza della Repubblica, mettendo così fine ai momenti di raccoglimento. L’articolo su Il Difforme fornisce ulteriori dettagli sulla cerimonia e sulla vita di Valentino.

5mila persone ieri, durante il primo giorno della camera ardente di Valentino, oggi è l'ultimo giorno per fare visita alla bara, poi domani i funerali in piazza della Repubblica Circa 5mila persone si sono recate ieri alla camera ardente di Valentino, allestita presso la sua maison in piazza Mignanelli a Roma. Oggi, alle 11 è stata riparta e fino alle 18 amici, colleghi, parenti e fan potranno fare l’ultimo saluto all’imperatore della moda. Poi, domani, 23 gennaio, si terranno i funerali presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, in piazza della Repubblica. Ad accogliere la salma, come sempre, il suo compagno di una vita, Giancarlo Giammetti che stavolta ha detto ai giornalisti: “Non ha sofferto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentino, riaperta la camera ardente, Giammetti: “Se n’è andato senza soffrire”

Le parole di Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri per ricordare Valentino Garavani all'apertura della camera ardenteAll'apertura della camera ardente di Valentino Garavani, sono state pronunciate parole di ricordo da parte di figure come Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri.

La camera ardente per Valentino, dipendenti e turisti in coda per l’addio. Ad accogliere il feretro Giammetti e i “figliocci” dello stilista – Il videoÈ stata aperta nella storica sede di Piazza Mignanelli a Roma la camera ardente dedicata a Valentino Garavani.

