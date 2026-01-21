La camera ardente per Valentino dipendenti e turisti in coda per l’addio Ad accogliere il feretro Giammetti e i figliocci dello stilista – Il video

È stata aperta nella storica sede di Piazza Mignanelli a Roma la camera ardente dedicata a Valentino Garavani. Dipendenti, turisti e cittadini si sono raccolti in coda per rendere omaggio al celebre stilista, accompagnati da Giammetti e dai suoi “figliocci”. Un momento di commozione e rispetto presso il luogo che ha segnato la storia della moda italiana.

È nella storica sede della maison in piazza Mignanelli a Roma che si è aperta la camera ardente per l’ultimo saluto a Valentino Garavani. Ad accogliere la bara, Giancarlo Giammetti, storico socio e compagno di vita dello stilista. In un auto, dietro al feretro, i fratelli Sean e Anthony Sax, “figliocci” di Valentino, che al loro arrivo hanno abbracciato Giammetti. Sulla bara una rosa rossa solitaria. In pochi minuti si è formata una lunga coda, fatta da dipendenti della maison, gente comune e diversi turisti. Niente rosso Valentino, ma i suoi fiori preferiti. Sorpresa nella scelta cromatica per la camera ardente.🔗 Leggi su Open.online Valentino Garavani, l’ultimo saluto alla Fondazione: il feretro accolto da Giammetti e i “figliocci” dello stilistaAlla Fondazione PM23 di Roma si svolge il funerale di Valentino Garavani, con l’accoglienza del feretro da parte di Giammetti e dei suoi “figliocci”. Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza MignanelliÈ stata aperta a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, con il feretro arrivato in piazza Mignanelli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Valentino Garavani, funerali il 23 gennaio: camera ardente presso PM23 a Roma; Valentino Garavani: dove e quando l’ultimo saluto; Oggi la camera ardente per Valeria Fedeli in Campidoglio; Lacrime e abbracci alla camera ardente per Luigi Nicolais |VIDEO. Valentino, aperta la camera ardente: chi è presente per l’ultimo saluto allo stilista, le fotoValentino, ultimo saluto a Roma: Giammetti e i fratelli Sax accolgono la salma. Folla commossa alla camera ardente in piazza Mignanelli. donnaglamour.it Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza MignanelliIl feretro di Valentino Garavani è arrivata nella sede della fondazione di piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente dello stilista. Sulla bara una rosa rossa. Pochi minuti ... ilfattoquotidiano.it Alessandro Michele è stato alla camera ardente di Valentino Garavani, allestita a Roma nella sede della Fondazione Pm23. Lo stilista, direttore creativo della maison dal 2024, ricorda: "Era una persona delicatissima e gentile". #IlMessaggero #Valentino #Ale - facebook.com facebook L'arrivo del feretro di #Valentino, camera ardente a Roma x.com

