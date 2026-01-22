Valentino riaperta la camera ardente Giammetti e la sua storica assistente commossi

Oggi si conclude l’ultimo giorno di visita alla camera ardente di Valentino, aperta ieri a seguito della riapertura. Migliaia di persone hanno espresso il loro dolore e rispetto, tra cui Giammetti e la storica assistente del designer, visibilmente commossi. La camera ardente ha rappresentato un momento di raccoglimento per molti, che hanno potuto rendere omaggio alla figura di Valentino e alla sua lunga carriera nel mondo della moda.

Circa 5mila persone si sono recate ieri alla camera ardente di Valentino, allestita presso la sua maison in piazza Mignanelli a Roma. Oggi, alle 11 è stata riparta e fino alle 18 amici, colleghi, parenti e fan potranno fare l’ultimo saluto all’imperatore della moda. Poi, domani, 23 gennaio, si terranno i funerali presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, in piazza della Repubblica. Ad accogliere la salma, come sempre, il suo compagno di una vita, Giancarlo Giammetti che stavolta ha detto ai giornalisti: “Non ha sofferto. È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valentino, riaperta la camera ardente, Giammetti e la sua storica assistente commossi Valentino, riaperta la camera ardente, Giammetti: “Se n’è andato senza soffrire”È stato aperto nuovamente oggi il luogo di commemorazione di Valentino, dove circa 5. Addio a Valentino, Giammetti alla camera ardente: “Era sereno, è andato via senza soffrire”Giancarlo Giammetti ha visitato la camera ardente di Valentino, condividendo un ricordo sereno della sua scomparsa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Roma saluta Valentino: aperta la camera ardente in Piazza Mignanelli. Venerdì 23 gennaio i funerali; L'Aula della Camera ricorda Valentino, un genio creativo. Il feretro di Valentino nel Pm23 (Ansa)L'omaggio allo stilista nella sede della Fondazione Garavani-Giammetti a piazza Mignanelli fino alle 18. Venerdì i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli ... roma.corriere.it Valentino, la camera ardente | Il feretro accolto dal compagno e dai «figliocci». Gualtieri: «Ha incarnato Roma»Commozione nella sede della storica maison. La camera ardente mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18 ... roma.corriere.it L'addio a Valentino, tanti in fila a piazza Mignanelli: la messa con il cardinale Reina | Giammetti: «Ha pensato fino alla fine» x.com Tg2. . Chiusa la prima giornata della camera ardente per #Valentino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.