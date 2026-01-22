Addio a Valentino Giammetti alla camera ardente | Era sereno è andato via senza soffrire

Giancarlo Giammetti ha visitato la camera ardente di Valentino, condividendo un ricordo sereno della sua scomparsa. L’amico e collaboratore ha sottolineato come il designer sia andato via senza soffrire, mantenendo intatta l’intesa che li ha legati nel tempo. La seconda giornata della camera ardente ha offerto l’opportunità di ricordare la figura di Valentino, simbolo di eleganza e innovazione nel mondo della moda.

Un’intesa eterna oltre la moda: le parole di Giancarlo Giammetti La seconda giornata della camera ardente si è aperta nel. La seconda giornata della camera ardente si è aperta nel segno di un silenzio profondo e di una partecipazione sincera. Tra i primi ad arrivare, visibilmente segnato ma composto, Giancarlo Giammetti, l’uomo che per decenni è stato il braccio destro e l’anima gemella professionale del grande stilista. Parlando con i giornalisti all’uscita, Giammetti ha voluto rassicurare tutti sulle ultime ore del Maestro, confermando che Valentino se ne è andato in pace, senza affrontare inutili sofferenze: “Era sereno, è andato via senza soffrire”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

