Valentino l’addio del compagno Bruce Hoeksema | Una vita condivisa

Valentino e Bruce Hoeksema hanno condiviso una vita intensa e significativa, superando le sfide del tempo e delle convenzioni. La loro relazione rappresenta un esempio di autenticità e coraggio, testimonianza di un legame che va oltre le difficoltà e le aspettative sociali. La storia di Valentino e Bruce rimane un messaggio di amore e rispetto, lasciando un ricordo duraturo di un percorso condiviso e di un addio sentito.

Un legame potente e importante, capace di sfidare il tempo, i pregiudizi e le convenzioni, superando persino la morte. Bruce Hoeksema, compagno di Valentino, racconta il legame con il grande stilista, scomparso all'età di 93 anni. L'addio di Bruce Hoeksema a Valentino. I due sono stati legati per ben 43 anni, creando un rapporto fatto d'amore, condivisione e progetti importanti. "Quarantatré anni non sono un tempo che passa – ha raccontato al Corriere della Sera -, ma una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno". Un legame, il loro, nato all'inizio degli anni Ottanta e cresciuto lontano dai riflettori, fra le lussuose stanze del castello di Wideville, residenza dello stilista in Francia, lo yacht TM Blue One e i favolosi palazzi romani.

