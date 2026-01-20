Bruce Hoeksema chi è il compagno di Valentino | grande amore dopo l’addio a Giammetti

Bruce Hoeksema è il compagno di Valentino Garavani, dopo la fine del suo rapporto con Giancarlo Giammetti. Uomo riservato e discreto, Hoeksema rappresenta ora un nuovo capitolo nella vita dello stilista. La loro relazione testimonia un legame autentico e stabile, segnando un cambiamento importante nella sfera privata di Valentino.

La morte di Valentino Garavani ha riportato l'attenzione sulla sua vita privata e sui legami affettivi che hanno segnato la sua storia. La relazione più lunga e famosa è stata quella con Giancarlo Giammetti, socio e compagno di vita per oltre 50 anni. Un legame fatto di amore, lavoro condiviso e successi nel mondo della moda, che ha portato Valentino ai vertici dell'industria internazionale.

Valentino Garavani, chi è il compagno e socio Giancarlo Giammetti e gli altri amori venuti dopoValentino Garavani, celebre stilista italiano, ha condiviso una lunga collaborazione professionale e un legame personale con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio, per oltre dodici anni.

Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a HoeksemaValentino Garavani, stilista di fama internazionale, ha sempre privilegiato la riservatezza sulla sua vita privata.

