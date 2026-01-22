Valentino Garavani, privo di discendenti diretti, lascia un patrimonio stimato intorno ai due miliardi di dollari. La questione dell’eredità coinvolge la sorella Vanda, il nipote Oscar, e figure di fiducia come Giancarlo Giammetti e i figliocci Sean e Anthony Souza. La gestione di questo patrimonio complesso riflette le dinamiche familiari e affettive di uno dei più influenti stilisti italiani, aprendo uno scenario articolato sulla destinazione dei suoi beni.

La legge italiana prevede quote di legittima per i parenti più prossimi: dunque la sorella maggiore di Valentino, Vanda Garavani, e il pronipote, Oscar Garavani, potrebbero essere beneficiari di una parte dell'eredità. Poi c'è la «famiglia d'elezione» dello stilista, quella formata dai suoi più grandi affetti non di sangue: l'ottantatreenne Giancarlo Giammetti, inseparabile socio con cui ha vissuto anche una lunga relazione sentimentale; l'ex compagno Vernon Bruce Hoeksema, 68 anni; i «figliocci» quarantenni Sean e Anthony Souza, figli del brasiliano Carlos Souza (per più di trent’anni storico amico e brand ambassador della Maison Valentino) e della sua ex moglie Charlene Shorto de Ganay. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino Garavani, a chi andrà l'eredità da circa due miliardi di dollari? La sorella, il nipote e la «famiglia d'elezione»

