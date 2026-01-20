Valentino a chi va l' eredità da circa 2 miliardi di dollari | la sorella e il nipote poi Giammetti e i fratelli Sax Il testamento da un notaio a Roma

Valentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, ha lasciato un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari. Secondo il testamento depositato presso un notaio a Roma, l’eredità sarà suddivisa tra la sorella, il nipote, Giammetti e i fratelli Sax. Con nessun discendente diretto, la gestione del patrimonio apre a possibili sviluppi e scelte future per i beneficiari.

Valentino Garavani, scomparso lunedì 19, non lascia discendenti diretti — né figli né un coniuge — e la gestione del suo ingente patrimonio apre adesso scenari complessi, tra famigliari (sorella e nipote), Giammarco Giammarco, ex socio a lui legato da tempo, trust familiari, collaboratori storici e istituzioni dedicate alla conservazione del suo lascito culturale e finanziario. Farà fede sicuramente il testamento che sarebbe depositato prezzo uno studio notarile di Roma. Nel corso della sua carriera, Valentino avrebbe accumulato una ricchezza di circa 2 miliardi di dollari, comprendente un ampio portafoglio immobiliare — con ville di prestigio sull'Appia Antica Roma, uno château vicino a Parigi, residenze a Londra, un chalet in Svizzera e un attico a Manhattan, detenuto tramite veicoli esteri — una collezione d’arte privata di valore eccezionale e poi due società - una mobiliare l’altra armatoriale - captive, cioè funzionali a se stesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Valentino, a chi va l'eredità da 10 milioni di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da un notaio a RomaValentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, lascia un patrimonio stimato in 10 milioni di dollari.

Valentino, impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar. L'eredità stilistica a Giancarlo GiammettiValentino, con un patrimonio di 1,3 miliardi di euro, è ora controllato da una società del Qatar.

