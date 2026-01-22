Valentino camera ardente l’arrivo del compagno con i carlini

La camera ardente di Valentino ha aperto le sue porte, attirando circa 5.000 persone nel primo giorno. Oggi si conclude il periodo di esposizione, offrendo l’ultima possibilità di rendere omaggio alla sua memoria. La presenza del compagno e dei carlini ha accompagnato questa occasione, sottolineando l’affetto e il rispetto di tanti che hanno voluto ricordarlo.

Circa 5mila persone si sono recate ieri alla camera ardente di Valentino, allestita presso la sua maison in piazza Mignanelli a Roma. Oggi, alle 11 è stata riparta e fino alle 18 amici, colleghi, parenti e fan potranno fare l'ultimo saluto all'imperatore della moda. Poi, domani, 23 gennaio, si terranno i funerali presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, in piazza della Repubblica. Ad accogliere la salma, come sempre, il suo socio di una vita, Giancarlo Giammetti che stavolta ha detto ai giornalisti: "Non ha sofferto. È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera." Valentino, accompagnato dal suo ex compagno Vernon Bruce Hoeksema, ha portato i carlini alla camera ardente. Vernon Bruce Hoeksema ha lasciato la camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli, Roma, portando con sé i due carlini dello stilista.

