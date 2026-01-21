Valentino Bruce Hoeksema lascia camera ardente con i carlini | Devastato

Vernon Bruce Hoeksema ha lasciato la camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli, Roma, portando con sé i due carlini dello stilista. La notizia ha suscitato grande commozione tra i presenti, sottolineando il legame speciale tra Valentino e i suoi animali. La scomparsa di Hoeksema rappresenta un momento di riflessione sulla storia e le emozioni che hanno caratterizzato la vita dello stilista.

Vernon Bruce Hoeksema ha lasciato la camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli, a Roma, portando via i due carlini dello stilista. Bruce Hoeksema, per anni compagno di Valentino, entrando in auto ha detto solo di essere "devastato". Questo articolo proviene da LaPresse.

A Piazza Mignanelli, la sala funeraria ospita la cerimonia per Valentino, con rose bianche e gigli che decorano la bara.

C'è anche Vernon Bruce Hoeksema, fondatore dell'omonimo brand di accessori di lusso ed ex compagno di Valentino, alla camera ardente. In braccio ha un cane, uno dei carlini dello stilista.

Alessandro Michele è stato alla camera ardente di Valentino Garavani, allestita a Roma nella sede della Fondazione Pm23. Lo stilista, direttore creativo della maison dal 2024, ricorda: "Era una persona delicatissima e gentile".

