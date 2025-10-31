Cane vaga sull’autostrada | salvato dalla polizia e restituito al proprietario
Martedì 28 ottobre, intorno alle 5 del mattino, una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena ha notato un cane che si aggirava pericolosamente nei pressi del casello autostradale di Sestri Levante, lungo la A12. L’animale si trovava in una posizione estremamente rischiosa, con il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
