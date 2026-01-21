Bologna cane vaga tra i veicoli sull’autostrada A1 | intervento provvidenziale della polizia

Un cane smarrito sull’autostrada A1 a Bologna è stato salvato dalla Polizia Stradale, che ha individuato il proprietario grazie al microchip. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza dell’animale e di restituirlo al suo proprietario. Questo episodio evidenzia l’importanza del microchip come strumento di identificazione e tutela degli animali.

Un cane meticcio è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale mentre vagava smarrito sull’autostrada A1 nei pressi di Bologna. L’animale, di nome Leon, è stato riconsegnato al proprietario dopo un tempestivo intervento degli agenti, reso possibile anche grazie alla segnalazione di numerosi automobilisti e alla lettura del microchip. Il salvataggio sull’autostrada A1 Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 14 gennaio 2026 si è trasformato in una corsa contro il tempo per gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna. Durante la consueta attività di vigilanza lungo la rete autostradale, gli operatori hanno ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

