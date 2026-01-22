Usi ancora il pollice in su nei messaggi WhatsApp? Ecco perché sei considerato vecchio

Le emoji sono ormai parte integrante della comunicazione digitale, ma il loro uso cambia nel tempo. Se ancora utilizzi il pollice in su nei messaggi WhatsApp, potresti essere percepito come meno aggiornato. Questo perché le tendenze e le interpretazioni di questi simboli evolvono, riflettendo le nuove modalità di espressione e relazione online. Comprendere queste trasformazioni aiuta a comunicare in modo più efficace e consapevole nel mondo digitale di oggi.

Le emoji sono diventate una lingua parallela nella comunicazione digitale. Eppure, proprio come accade per le espressioni gergali o i modi di dire, anche questi piccoli simboli colorati seguono mode, evoluzioni e trasformazioni che possono dire molto di chi li usa. E soprattutto, della sua età. Se pensavi che inviare un pollice in su o un cuore rosso fosse un gesto neutrale e universale, preparati a ricrederti. Un recente sondaggio condotto dalla società di ricerche britannica Perspectus Global su duemila giovani under 30 ha rivelato una verità scomoda per gli over 30: molte delle emoji che utilizziamo quotidianamente sono considerate dalle nuove generazioni come veri e propri marcatori anagrafici, simboli che gridano boome anche quando hai appena superato la trentina.

