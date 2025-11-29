Trascrizione messaggi vocali WhatsApp | come funziona e come attivarla su iPhone e Android

Sulla scia di Telegram e un po’ in sordina rispetto ad altre funzionalità più altisonanti e pubblicizzate da Meta, da qualche mese la tanto attesa trascrizione dei messaggi vocali è arrivata anche su WhatsApp sia per utenti iPhone che Android. Una novità che risolve un problema semplice e diffusissimo: non sempre si può ascoltare un vocale. In biblioteca, al cinema, in riunione o semplicemente senza auricolari a portata di mano, leggere un messaggio è spesso l’unica via possibile. Se l’ascolto accelerato aveva già “ammortizzato” un po’ i vocali più lunghi, la possibilità di convertirli in testo rappresenta un enorme passo avanti in termini di comodità, velocità e discrezione. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com