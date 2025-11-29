Trascrizione messaggi vocali WhatsApp | come funziona e come attivarla su iPhone e Android
Sulla scia di Telegram e un po’ in sordina rispetto ad altre funzionalità più altisonanti e pubblicizzate da Meta, da qualche mese la tanto attesa trascrizione dei messaggi vocali è arrivata anche su WhatsApp sia per utenti iPhone che Android. Una novità che risolve un problema semplice e diffusissimo: non sempre si può ascoltare un vocale. In biblioteca, al cinema, in riunione o semplicemente senza auricolari a portata di mano, leggere un messaggio è spesso l’unica via possibile. Se l’ascolto accelerato aveva già “ammortizzato” un po’ i vocali più lunghi, la possibilità di convertirli in testo rappresenta un enorme passo avanti in termini di comodità, velocità e discrezione. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
Altre letture consigliate
Se visualizza i tuoi messaggi e non risponde. - facebook.com Vai su Facebook
Stufi di ascoltare i vocali su WhatsApp? Ecco come funziona la trascrizione automatica e come attivarla - La funzionalità converte i messaggi vocali in forma testuale, risparmiando tempo (e imbarazzi) nei luoghi pubblici: una guida pratica per abilitarla sui principali sistemi operativi, iOS e Android ... Scrive msn.com
Whatsapp, come attivare i sottotitoli per i messaggi vocali: fai tutto in 5 secondi - Whatsapp non smette di stupire e in pochi secondi puoi attivare i sottotitoli ai messaggi vocali da utilizzare quando non puoi ascoltarli. Lo riporta lopinionista.it
Instagram: arriva la trascrizione dei vocali nei DM - Instagram colma il gap con WhatsApp e introduce finalmente la trascrizione dei vocali. Si legge su punto-informatico.it