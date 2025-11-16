Google Messages copia WhatsApp | arrivano le menzioni nei messaggi e nei gruppi dopo anni di attesa
Le chat di gruppo sono ormai uno strumento essenziale per restare in contatto con amici, familiari e colleghi. Eppure, non tutte le app di messaggistica offrono la stessa esperienza. Google Messages, l’applicazione di messaggistica predefinita su molti dispositivi Android, ha da sempre presentato una lacuna imbarazzante cioè l’impossibilità di menzionare specifici partecipanti usando il simbolo @. Una funzione basilare, presente da anni su WhatsApp, Telegram, Signal e persino su iMessage di Apple. Ma questa attesa, lunga e frustrante, sembra finalmente giunta al termine. Secondo diverse segnalazioni apparse su Reddit, la funzione delle menzioni sta iniziando a comparire per alcuni utenti fortunati. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Da oggi puoi seguirci anche su Google! Da oggi puoi ricevere le notizie, i video e gli approfondimenti del Fatto Quotidiano direttamente sul tuo browser. Seguici su Google Discover: profile.google.com/cp/CgovbS8wODB… Vai su X
La notizia presente su Google Alert, ieri mattina alle ore 5.57 e da me “postata”, relativa all’assegnazione di un ADS per Vittorio Sgarbi é stata oscurata dopo poche ore, come ho riportato nei commenti del post. Noi ci auguriamo sia una Fake News e non altro - facebook.com Vai su Facebook
SMS Android senza connessione: Google copia WhatsApp e prova nuove funzioni - A questo punto ci si munisce di Activity Launcher, app gratuita disponibile per tutti tramite il Play Store di Google. Segnala informazione.it
L’app Messaggi Google copia WhatsApp, la novità della beta - Ormai è chiaro che Google non vuole che la sua app Messaggi venga dimenticata e sta provando a farne un Whatsapp alternativo. Come scrive pianetacellulare.it
Google Messaggi "copia" una funzione molto utile di WhatsApp - Secondo quanto affermato dal sito Android Authority, che con i suoi esperti ha esaminato la nuova build dell’app ... Segnala ilsoftware.it