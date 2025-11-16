Google Messages copia WhatsApp | arrivano le menzioni nei messaggi e nei gruppi dopo anni di attesa

Le chat di gruppo sono ormai uno strumento essenziale per restare in contatto con amici, familiari e colleghi. Eppure, non tutte le app di messaggistica offrono la stessa esperienza. Google Messages, l’applicazione di messaggistica predefinita su molti dispositivi Android, ha da sempre presentato una lacuna imbarazzante cioè l’impossibilità di menzionare specifici partecipanti usando il simbolo @. Una funzione basilare, presente da anni su WhatsApp, Telegram, Signal e persino su iMessage di Apple. Ma questa attesa, lunga e frustrante, sembra finalmente giunta al termine. Secondo diverse segnalazioni apparse su Reddit, la funzione delle menzioni sta iniziando a comparire per alcuni utenti fortunati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

