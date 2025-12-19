Il coro ucraino Zorynka al Senato per un messaggio di pace FdI | Continueremo a difendere il Paese fino a una tregua giusta

Il Natale è in arrivo, ma al confine d’Europa continuano le tensioni con la Russia. Per questo, su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, il Senato ha organizzato una conferenza in cui è stato ospitato il coro ucraino Zorynka, dalla città di Ternobil. I bambini che fanno parte del complesso vocale hanno cantato le canzoni tradizionali, senza dimenticare l’arcinota “Carol of the bells” famosa in tutto il mondo. Per l’occasione, hanno partecipato alla conferenza anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, l’ambasciatore ucraino in Vaticano Andrii Yurash, la consigliera dell’ambasciata in Italia Hanna Halchenko, la direttrice del Coro “Zorynka” Anzhela Doskoch e il reporter di guerra de La Stampa Francesco Semprini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

