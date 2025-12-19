Il coro ucraino Zorynka al Senato per un messaggio di pace FdI | Continueremo a difendere il Paese fino a una tregua giusta
Il Natale è in arrivo, ma al confine d’Europa continuano le tensioni con la Russia. Per questo, su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, il Senato ha organizzato una conferenza in cui è stato ospitato il coro ucraino Zorynka, dalla città di Ternobil. I bambini che fanno parte del complesso vocale hanno cantato le canzoni tradizionali, senza dimenticare l’arcinota “Carol of the bells” famosa in tutto il mondo. Per l’occasione, hanno partecipato alla conferenza anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, l’ambasciatore ucraino in Vaticano Andrii Yurash, la consigliera dell’ambasciata in Italia Hanna Halchenko, la direttrice del Coro “Zorynka” Anzhela Doskoch e il reporter di guerra de La Stampa Francesco Semprini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, il Papa a Zelensky: “Proseguire dialogo, serve pace giusta e duratura”. Il leader ucraino ora da Meloni
Leggi anche: Spaesati dalla tregua. Ok la pace, ma dal Parlamento al calcio (fino al cinema) Israele resta il nemico: “Criminali”
FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «DOMANI VISITA DEL CORO UCRAINO “ZORYNKA” IN SENATO.
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «UCRAINA, PELLEGRINO (FDI): CORO ZORYNKA SIMBOLO DI CORAGGIO E RESILIENZA» - La senatrice di Fratelli d'Italia Cinzia Pellegrino ha accolto oggi in Senato il Coro ucraino Zorinka di Ternopil, una formazione di voci bianche, attribuendo ... agenziagiornalisticaopinione.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DOMANI VISITA DEL CORO UCRAINO “ZORYNKA” IN SENATO - Si terrà domani, venerdì 19 dicembre, alle ore 14,30, presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini' (Piazza della ... agenziagiornalisticaopinione.it
UCRAINA, PELLEGRINO (FDI): CORO ZORYNKA SIMBOLO DI CORAGGIO E RESILIENZA - "Ho voluto oggi accogliere in Senato il Coro ucraino Zorinka di Ternopil, formazione di voci bianche, volendo attribuire a questa visita una chiara dimensione istituzionale e simbolica. 9colonne.it
“#Šcedryk” (Carol of the Bells), ispirato a un canto popolare ucraino, è diventato un simbolo globale del Natale. È stato composto dall'ucraino Mykola Leontovych, nato nel 1877. Leontovych è stato un insegnante, compositore e direttore di coro che ha dedicat - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.