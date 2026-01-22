Un’ombra nell’auto del marito dal lato del passeggero… Federica Torzullo clamorosa svolta dalle telecamere di sorveglianza

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato un’ombra nell’auto del marito dal lato del passeggero, aprendo nuove possibilità nelle indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia. Federica Torzullo rappresenta un caso che, tra elementi certi e dubbi ancora da chiarire, richiede approfondimenti per fare luce sui fatti e sulla dinamica dell’evento.

Le indagini sul femminicidio che ha sconvolto Anguillara Sabazia continuano ad avanzare tra certezze acquisite e nuovi interrogativi. Al centro del caso c’è la morte di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa con 23 coltellate all’interno della villetta dove viveva con il marito e il figlio. Un delitto avvenuto la mattina del 9 gennaio, che nelle ore successive si è trasformato in una sequenza di azioni drammatiche e confuse, ora ricostruite punto per punto dagli inquirenti. Secondo quanto emerge dall’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli, a confessare l’omicidio è stato il marito, Claudio Carlomagno, 44 anni, titolare insieme al padre di una ditta di movimento terra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, svolta nel caso: trovato cadavere nell'azienda del marito

Federica Torzullo, il corpo trovato nell'azienda del marito: svolta nel giallo di Anguillara, l'uomo in caserma

