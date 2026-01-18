Federica Torzullo il corpo trovato nell’azienda del marito | svolta nel giallo di Anguillara l’uomo in caserma
Il ritrovamento del cadavere segna una svolta decisiva: il marito era già indagato per omicidio. A dieci giorni dalla scomparsa, il caso di Federica Torzullo, 41 anni, si avvia verso una drammatica conclusione. Nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda di famiglia del marito, Claudio Agostino Carlomagno, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il corpo non è stato ancora ufficialmente identificato, ma per gli investigatori non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe della donna scomparsa l’8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto all’interno della sede dell’impresa di movimento terra gestita dall’uomo, in via Comunale San Francesco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
