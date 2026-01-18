Federica Torzullo il corpo trovato nell’azienda del marito | svolta nel giallo di Anguillara l’uomo in caserma

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Il ritrovamento del cadavere segna una svolta decisiva: il marito era già indagato per omicidio. A dieci giorni dalla scomparsa, il caso di Federica Torzullo, 41 anni, si avvia verso una drammatica conclusione. Nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno dell’azienda di famiglia del marito, Claudio Agostino Carlomagno, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il corpo non è stato ancora ufficialmente identificato, ma per gli investigatori non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe della donna scomparsa l’8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto all’interno della sede dell’impresa di movimento terra gestita dall’uomo, in via Comunale San Francesco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

