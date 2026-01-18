Federica Torzullo svolta nel caso | trovato cadavere nell' azienda del marito

Potrebbe essere arrivata una svolta nel caso di Federica Torzullo, scomparsa di recente da Anguillara, Roma. Dopo giorni di ricerche, è stato rinvenuto un cadavere presso l'azienda del marito. Le autorità continuano le indagini per accertare le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell'accaduto, nel rispetto delle procedure legali e della privacy coinvolta.

Potrebbe essere arrivata la svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la quarantunenne 41enne di Anguillara (Roma) di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso: nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell'azienda del marito Claudio Carlomagno. Il ritrovamento è avvenuto in via comunale di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere.

