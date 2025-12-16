Università l’annuncio sul semestre filtro di Medicina

L'introduzione del semestre filtro per l'accesso a Medicina ha rappresentato un cambiamento significativo nel percorso di ammissione. Dopo alcuni mesi di sperimentazione, si rende necessario apportare modifiche e miglioramenti per garantire un processo più equo e efficace. Questa revisione mira a rispondere alle esigenze degli studenti e alle sfide emerse durante la prima fase di attuazione.

Il semestre filtro d’accesso alla facoltà di Medicina, che ha debuttato alcuni mesi fa, sarà rivisto e corretto. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini presenterà alcune modifiche per rivedere l’iter e dare maggiori garanzie agli studenti. Secondo Repubblica, Bernini ha escluso il ritorno ai test d’ingresso ma punta a intervenire sul nuovo sistema per dare più spazio alla didattica già dall’anno accademico 20262027. E quali potrebbe essere le modifiche? Innanzitutto si starebbe valutando una riduzione dei programmi d’esame, estendendo la durata delle lezioni e garantendo agli universitari più tempo tra la fine dei corsi e l’inizio degli esami. Lettera43.it

