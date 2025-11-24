Semestre filtro di Medicina all' Università | studenti segnalano le irregolarità
Semestre filtro di Medicina all'Università Federico II: studenti segnalano diverse irregolarità. A renderlo noto sono gli avvocati Angelo Pisani e Vittorio Scaringia, che stanno raccogliendo le proteste da parte degli studenti vittime di presunte violazioni accadute durante l'espletamento delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Test di Medicina? Il primo round del “semestre filtro” è stato un caos annunciato. Foto dei quiz online, telefonini entrati in aula, smartwatch. Mentre la Crui parla di “grande efficienza”, gli studenti parlano di Far West. E intanto volano già le minacce di annullame - facebook.com Vai su Facebook
Test di Medicina? Il primo round del “semestre filtro” è stato un caos annunciato. Foto dei quiz online, telefonini entrati in aula, smartwatch. Mentre la Crui parla di “grande efficienza”, gli studenti parlano di Far West. E intanto volano già le minacce di annullame Vai su X
Test Medicina 2025, come funziona davvero il nuovo semestre filtro: regole, date e cosa cambia per migliaia di studenti - Non c’è più il grande test nazionale di settembre: al suo posto arriva il semestre filtro, un ... Secondo alphabetcity.it
Medicina, firme per il ricorso contro il semestre filtro: "Sistema ingiusto" - L'Udu, dopo le irregolarità nel test nazionale, lancia un'azione collettiva contestando tutto il nuovo meccanismo per superare il numero chiuso. Da rainews.it
Abolire il numero chiuso a Medicina. Altro che semestre filtro! - Alla 1ª prova si è rivelato un fallimento. Riporta giornaleadige.it