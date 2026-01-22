Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio presso l’azienda Santa Lucia a Dovera, specializzata nella lavorazione di granaglie e semi. Un lavoratore è stato colpito dal proprio tir durante le operazioni di lavoro, risultando vittima di un infortunio fatale. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e di adottare misure preventive adeguate.

Infortunio sul lavoro mortale ieri pomeriggio a Dovera, nell'azienda Santa Lucia, dove vengono lavorati granaglie e semi che vengono posti in grandi silos per l'essicazione. La vittima, Josip Krizanec, è un trentenne originario della Croazia: fatale il colpo alla testa dalla ribalta del suo Tir. Verso le 14,30 l'autista di una ditta fornitrice di sementi era arrivato nell'azienda, in via Barni, nella frazione Roncadello, per scaricare la merce. L'uomo, residente fuori regione, ha iniziato le operazioni senza avvertire nessuno dell'azienda ed è andato sul retro del suo Tir. Una volta arrivato lì, forse a causa di una manovra errata, la pesante ribalta del mezzo si è aperta improvvisamente, sorprendendo alle spalle l'autista e colpendolo violentemente alla testa; quindi le granaglie presenti sul camion si sono riversate addosso all'autista, che era finito a terra privo di sensi, seppellendolo completamente.

© Ilgiorno.it - Un’altra vittima sul lavoro. Muore colpito dal suo Tir

