Incidente sul lavoro nel Bergamasco operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello
Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio in provincia di Bergamo. Un operaio di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da alcuni detriti mentre era al lavoro alla Montello Spa di Montello. Il giovane, che era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici, era all’opera in una buca di carico. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17,30 ma il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare nulla per salvare la vita all’operaio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e i tecnici di Ats. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
