Una fiaccolata attraverserà il centro della città, portando simbolicamente luce e testimonianza di unione tra le comunità cristiane. L’evento, che coinvolge diverse persone e gruppi, rappresenta un gesto di solidarietà e dialogo, sottolineando l’importanza della coesione tra le diverse denominazioni. Un momento di riflessione condivisa, volto a rafforzare i valori di pace e fratellanza all’interno della società.

Sfileranno fiaccole a tagliare il centro della città, simbolo di una sentita e partecipata unione religiosa. Oggi si rinnova, a Monza, l’ormai tradizionale appuntamento della fiaccolata per l’unità dei cristiani. Un’iniziativa che unisce Chiesa cattolica (rappresentata, per l’evento, soprattutto dalla Comunità pastorale San Francesco d’Assisi) e Chiesa ortodossa romena in un momento di preghiera, che ogni anno richiama centinaia di fedeli. Il ritrovo è alle 20.45 alla chiesa ortodossa di Tutti i Santi, in via Guarenti. Qui l’arciprete di Monza, monsignor Marino Mosconi, e il pope ortodosso, padre Pompiliu Nacu, apriranno un primo momento di preghiera, accompagnato da una riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una fiaccolata per l’unità dei cristiani

Leggi anche: Papa Leone XIV a Nicea: 1700 anni dal Concilio e un appello all’unità dei cristiani

Leggi anche: Istanbul, Papa Leone XIV nella cattedrale armena: evoca le “tragiche circostanze” del passato per ricordare l’unità dei cristiani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fiaccolata per la pace; A Isernia la fiaccolata per difendere la sanità pubblica. Cartabellotta: In Molise la situazione è…; In migliaia alla fiaccolata per la sanità pubblica a Isernia; Sabato 17 gennaio fiaccolata per la pace e la solidarietà al popolo iraniano.

SIMONE RAUCEA Una fiaccolata per ricordare Simone Raucea e sensibilizzare la comunità sulla sicurezza stradaleParticolarmente toccante il ricordo della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio, che sottolinea l’umanità e la sensibilità di Simone, capace di gesti semplici ma profondi ... statoquotidiano.it

Una fiaccolata a Saracena per Federica Torzullo, Russo: «La violenza non abbia l'ultima parola»Venerdì si terrà un cammino sobrio ed essenziale, pensato per trasformare il dolore in presenza e il raccoglimento in responsabilità, come rifiuto pubblico e composto di ogni forma di violenza ... ecodellojonio.it

Tgr Rai. . Assassinio di Federica Torzullo, comunità di Anguillara Sabazia sotto shock. Stasera fiaccolata in memoria della 41enne trovata senza vita in una proprietà del marito. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https facebook