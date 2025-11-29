Papa Leone XIV a Nicea | 1700 anni dal Concilio e un appello all’unità dei cristiani

Lidentita.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno ricorrono i 1700 anni dal Concilio di Nicea, che ha posto le fondamenta del Cristianesimo. Papa Leone XIV visita?znik e lancia un messaggio di unità e fratellanza tra tutte le Chiese cristiane. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Papa Leone XIV a Nicea: 1700 anni dal Concilio e un appello all’unità dei cristiani

