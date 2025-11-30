Istanbul Papa Leone XIV nella cattedrale armena | evoca le tragiche circostanze del passato per ricordare l’unità dei cristiani

30 nov 2025

Il cielo passa, la Parola resta, e così la fede. In sintesi, l’immagine della perfetta testimonianza del cristianesimo. E’ questo ciò che Papa Leone XIV intende far comprendere e far riemergere con il suo primo viaggio internazionale che si sta svolgendo tra Turchia e Libano. All’indomani della visita alla Moschea Blu dove è entrato scalzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

