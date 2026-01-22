Sarabanda, marchio storico del settore kidswear italiano del Gruppo Miniconf, festeggia 35 anni di attività. In occasione di Pitti Bimbo, l’azienda presenta un evento dedicato che unisce moda, arte e identità, sottolineando l’impegno di oltre tre decenni nel creare capi per bambini con attenzione alla qualità e all’innovazione. Un traguardo importante che riflette l’evoluzione e la costante dedizione del brand nel tempo.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – In occasione di Pitti Bimbo, Sarabanda, brand di riferimento del kidswear italiano del Gruppo Miniconf, celebra 35 anni di storia con un evento speciale che intreccia moda, arte e identità. Nello spazio Magic Area, alle ore 11.30, Miniconf ha brindato all’anniversario del brand presentando “Il viaggio nel tempo di Sarabanda”, un progetto artistico firmato da Elia Fiumicelli, artista del Casentino, terra d’origine dell’azienda. Un racconto visivo ed emozionale che ripercorre i quattro decenni di moda per bambini, attraverso quattro tele, una per ogni decade del brand – anni ’90, 2000, 2010 e 2020 -, che reinterpretano in chiave contemporanea alcune delle campagne più iconiche di Sarabanda, restituendo una narrazione fatta di crescita, cambiamento e continuità di valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarabanda: 35 anni di amore per la moda e per i bambini

Milos Raonic si ritira a 35 anni: “Questo sport è stato il mio amore e la mia ossessione”Milos Raonic, ex numero 3 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2016, annuncia il ritiro dal tennis a 35 anni.

Leggi anche: Quando John Lennon ci spiegava la vita e l’amore: 35 frasi che anche oggi suonano come poesia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pitti Bimbo, autunno e inverno a tutto comfort, tra activewear e stile college; Pitti Bimbo, cambia la fiera dedicata al kidswear; PITTI BIMBO 102, tutto quello che c’è da sapere; AL VIA PITTI IMMAGINE BIMBO, OSSERVATORIO PRIVILEGIATO SUL KIDSWEAR CONTEMPORANEO.

Pensione anticipata con 35 anni di contributi: quando è possibile e quali sono le alternativeLa soglia che fino a pochi anni fa rappresentava un traguardo per l’uscita dal lavoro al giorno d’oggi consente pochi canali di uscita prima. Cosa sapere. È possibile andare in pensione anticipata con ... lettera43.it

Massimo Maria Coppola Danella. LuckyStar · My Life. Esattamente 7 anni fa usciva questo speciale su @ilsole_24ore Un bellissimo ricordo della campagna globale per Sarabanda. Da Pitti Bimbo ai set internazionali, ogni passo mi ha portato dove sono o - facebook.com facebook