Il 31 gennaio 2026, il gruppo sportivo Maltinti Banca Cambiano festeggia i 50 anni dalla sua fondazione. Fondata nel 1976, l’associazione ha consolidato nel tempo la propria presenza nel mondo del ciclismo, mantenendo un impegno costante verso la promozione di questa disciplina. Un traguardo importante che riflette la lunga storia e la passione che accompagnano il percorso del team nel panorama sportivo italiano.

Empoli 1 gennaio 2026 – Tra un mese, sabato 31 gennaio il gruppo sportivo Maltinti Banca Cambiano celebrerà i 50 anni dalla sua nascita. Il ricordo non potrà che tornare a Renzo Maltinti il fondatore assieme a Paolo Marcucci, e che nel ruolo di presidente ha guidato la società di via Carraia fino alla sua prematura scomparsa nei primi giorni dell’ottobre di tre anni fa. Sarà una festa celebrativa di mezzo secolo di attività, e nello stesso tempo di presentazione della nuova squadra e del programma gare della stagione 2026. Sarà una formazione largamente rinnovata con soli tre riconfermati, Alessio Fruis, Tommaso Catarzi e Francesco Franchini, ai quali si aggiungono Marcus Galletti, Francesco Zanaga e Andrea Brogi, oltre a tre giovani che hanno fatto bene negli juniores, Marco Petrolati, Filippo Bolognesi, Marco Simoncini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, nel 2026 la Maltinti festeggia i 50 anni di attività

