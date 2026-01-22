Il Comune di Empoli ha ribadito la sua richiesta al Ministero della Giustizia per il ripristino del tribunale e della Procura nella città, sostenendo anche l’importanza di mantenere attivo l’ufficio del giudice di pace. L’iniziativa, portata avanti dal sindaco Alessio Mantellassi e dalla giunta, mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario locale, sottolineando la necessità che lo Stato sostenga questa iniziativa con risorse adeguate.

L’iniziativa non si è mai fermata. Empoli prosegue la battaglia: il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta hanno chiesto al Ministero della Giustizia di ripristinare il tribunale a Empoli, la relativa Procura, e di consolidare l’ufficio del giudice di pace. Tribunale che avrebbe competenza anche sul Comprensorio del Cuoio. A che punto siamo? E qual è la posizione del principale Comune, quello di San Miniato, dove ha sede l’unico presidio di giustizia del Valdarno, l’ufficio del giudice di pace. "San Miniato era e resta favorevole al progetto – spiega il sindaco Simone Giglioli –. Su questo ci siamo espressi più volte in modo chiaro e l’ha fatto anche il consiglio comunale con un atto ufficiale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tribunale per Empoli: "Favorevoli ma lo Stato paghi il giudice di pace"

