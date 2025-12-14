Lega lo Stato non paghi avvocati per espulsioni
La Lega propone di interrompere il finanziamento statale per le spese legali relative ai processi di espulsione dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, sostenendo che tali costi non debbano più gravare sullo Stato. Questa proposta mira a modificare le attuali modalità di copertura delle spese legali in casi di espulsione.
Non più a carico dello Stato le spese e gli onorari dell'avvocato e dell'ausiliario del magistrato nei processi "avversi" di espulsione dei cittadini che non appartengono all'Unione europea: lo chiede
Oggi alla festa di Natale della Lega Milano è stato un grande onore e una emozione ricevere da Matteo Salvini e da Giuseppe Valditara l’attestato per i 30 anni di Socio Ordinario Militante della Lega - Salvini Premier W la Lega - facebook.com facebook
??FATEMI fare una riflessione… In Friuli Venezia Giulia la #Lega è stato il primo partito alle regionali, abbiamo molto ben retto alle Europee tanto che sto lavorando tantissimo per tutti noi a Bruxelles, in Veneto è andata molto bene perché il 36% non va banal x.com
