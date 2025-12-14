Lega lo Stato non paghi avvocati per espulsioni

La Lega propone di interrompere il finanziamento statale per le spese legali relative ai processi di espulsione dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, sostenendo che tali costi non debbano più gravare sullo Stato. Questa proposta mira a modificare le attuali modalità di copertura delle spese legali in casi di espulsione.

Non più a carico dello Stato le spese e gli onorari dell’avvocato e dell’ausiliario del magistrato nei processi “avversi” di espulsione dei cittadini che non appartengono all’Unione europea: lo chiede . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

