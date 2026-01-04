Maduro in tribunale | il giudice di 92 anni il supertestimone le minacce alla Groenlandia e New York in stato d’assedio

Il prossimo 4 gennaio, alle 18 italiane, Maduro sarà chiamato a comparire davanti a un giudice federale a Brooklyn. La sua presenza si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge testimoni e questioni internazionali, tra cui minacce alla Groenlandia e misure di sicurezza nelle aree di New York. Un evento che si inserisce in un contesto legale e geopolitico di particolare rilevanza.

New York, 4 gennaio 2026 – Fra poche ore (alle 18 italiane) dovrebbe già comparire davanti al giudice federale di Brooklyn. È in manette, sorvegliato a vista in una cella a pochi metri da quella che ha ospitato El Chapo, il leader del cartello messicano della droga. Trump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa Il processo a Maduro. Nicolás Maduro, l’ex presidente venezuelano deposto con un blitz della Delta Force ordinato da Donald Trump e catturato insieme alla moglie, è nel super carcere dall’altro lato dell’East River. Il Metropolitan detention Center di Brooklyn lo ospiterà in attesa che si presenti in aula per rispondere di accuse legate al traffico di droga, alle armi e al narcoterrorismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

