Vasto si conferma Comune ' plastic free' anche per il 2026

Vasto si conferma Comune “Plastic Free” anche per il 2026, riconoscimento che valorizza le politiche ambientali adottate e le iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole e attività commerciali. Il riconoscimento testimonia l’impegno del territorio nel promuovere pratiche sostenibili e ridurre l’uso della plastica, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla promozione di uno stile di vita più responsabile.

Anche per il 2026 Vasto ottiene la conferma del riconoscimento di "Comune Plastic Free", che premia le politiche ambientali adottate dal Comune, le buone pratiche avviate sul territorio, le campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole e attività commerciali e le iniziative volte alla.

