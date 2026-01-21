Report rivela | Un software sui pc per spiare i magistrati | le anticipazioni

Un nuovo report di Rai3 rivela l’esistenza di un software installato sui computer di procure e tribunali, progettato per monitorare i magistrati senza lasciare tracce. L’inchiesta, in onda domenica 25 gennaio alle 20, approfondisce le implicazioni di questa tecnologia e le questioni legate alla privacy e alla sicurezza nel settore giudiziario. Un’analisi importante per comprendere le potenziali rischie di un’operazione di sorveglianza occulta.

Un software sui pc di procure e tribunali in grado di spiare magistrati senza lasciare traccia. E’ quanto scoperto da Report, il programma di inchiesta di Rai3, in un’esclusiva che andrà in onda domenica 25 gennaio alle ore 20.30. Il programma installato su circa 40.000 pc. Report è in grado dimostrare con documenti e testimonianze audio video che sui circa 40.000 computer dell’amministrazione giustizia – dai dipendenti non togati fino ai giudici e magistrati di ogni ordine e grado – è installato un programma informatico chiamato ECMSCCM (Endpoint Configuration Manager, System Center Configuration Manager). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: “Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problema”Un'indagine di Report ha rivelato che, dal 2019, oltre 40.

