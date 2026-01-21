Report | un software consente di spiare i pc dei magistrati Ranucci | Il Ministero fu avvertito Chigi silenziò il problema

Un'indagine di Report ha rivelato che, dal 2019, oltre 40.000 computer di procure e tribunali italiani sono potenzialmente vulnerabili a intercettazioni tramite un software di spionaggio. Nonostante le segnalazioni al Ministero, si sostiene che Chigi abbia mantenuto il silenzio sulla questione. Questa scoperta solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla privacy degli uffici giudiziari italiani.

Mentre la politica rimestava sulla “centrale di spionaggio” di Giangaetano Bellavia, Report porta alla luce un fronte decisamente più esplosivo: dal 2019 oltre 40mila computer in dotazione a procure e tribunali italiani possono essere spiati grazie a un software comunemente installato negli uffici. Una importante Procura aveva sollevato formalmente il problema segnalandolo subito al Ministero ma – sempre secondo la ricostruzione di Report – la questione venne rapidamente archiviata ai vertici del Ministero, dopo un intervento attribuito – nel racconto di un dirigente – alla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: “Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problema” Leggi anche: Ranucci torna in Tv con Report: il giornalista rompe il silenzio dopo l’attentato Leggi anche: Garante Privacy, si dimette il segretario Angelo Fanizza: voleva spiare le email dei dipendenti dopo Report La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Prima Industrie e TXT Industrial: manutenzione predittiva in Data Space per 10.000 macchine. Ecco come; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Sanità territoriale e DM 77, a che punto siamo?; Studenti e IA: un nuovo patto educativo. Il report Brookings indica tre vie (prosperare, prepararsi, proteggere) e 5 azioni pratiche. Scopri Steel Connections, il software pensato per la verifica delle connessioni in acciaio. Steel Connections consente di: selezionare e analizzare le connessione in acciaio, ottenere relazioni di calcolo complete e disegni DXF direttamente dal software, g - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.