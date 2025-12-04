L’annus horribilis di Capitale della cultura 2025 il sottosegretario Mazzi | Progetto ambizioso difficile da realizzare

“Non so se è stato un flop perché comunque il titolo di Capitale della cultura rimane anche se nell’anno in cui si devono realizzare gli eventi e le iniziative non si raggiungono e non si riesce ad arrivare al livello di aspettative che si avevano. Penso che era un progetto molto ambizioso e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L’annus horribilis di Capitale della cultura 2025, il sottosegretario Mazzi: “Progetto ambizioso difficile da realizzare”

Scopri altri approfondimenti

Arresti, accuse e veleni: è l’annus horribilis del Centrodestra Il governo regionale si salva dalla sfiducia, mentre intorno crolla il centrodestra a suon di inchieste giudiziarie... - facebook.com Vai su Facebook

Capitale Italiana della Cultura: Alberobello a Roma per l’ultimo chilometro - Si intravede il traguardo ma solo il prossimo mese si saprà chi riuscirà a tagliarlo per primo. Secondo quotidianodipuglia.it

Capitale della Cultura 2027: Gallipoli in audizione a Roma. Il dossier - È il gran giorno: oggi alle 14 ci sarà l’audizione presso il ministero della Cultura per illustrare nel dettaglio il progetto finalizzato alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Pordenone capitale italiana della Cultura 2027. Ecco le città battute in finale - Giulia e la sua Pordenone che è stata eletta Capitale italiana della Cultura 2027: la proclamazione è avvenuta durante la cerimonia che si è tenuta a Roma da parte del ... Si legge su ilgiornale.it

Capitale della Cultura 2028, Ancona tra i 25 Comuni candidati - Da Anagni a Vieste, passando, tra gli altri, da Ancora, Benevento o Catania: sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale ... Riporta ansa.it

Capitale italiana della Cultura 2028, in corsa anche Melfi - C'è anche Melfi (Potenza) tra i 25 Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'anno 2028 rispondendo ... Riporta ansa.it

Capitale italiana della cultura 2028: sono 23 le città in gara - Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Da primaonline.it