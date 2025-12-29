Elvis Demce al 41 bis carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma

Elvis Demce, noto boss dei narcos albanesi a Roma e nei Castelli Romani, è stato sottoposto al regime del 41 bis. Questa misura, prevista dal sistema penitenziario italiano, mira a isolare e contrastare le attività criminali di figure di spicco nel traffico di droga. La decisione riflette l’attenzione delle autorità nel presidiare le reti criminali e garantire la sicurezza pubblica.

Il narcos Elvis Demce e il «Principe nero» Matteo Costacurta condannati a 18 anni per tentato omicidio - il numero uno della criminalità organizzata di matrice albanese (18 anni e 6 mesi) - roma.corriere.it

Bomba sotto casa di Elvis Demce, l'avvertimento e la pace finita. Tutti i nemici del boss - Una bomba fortunatamente inesplosa grazie all'intervento degli artificieri. romatoday.it

