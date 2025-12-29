Elvis Demce al 41 bis carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma
Elvis Demce, noto boss dei narcos albanesi a Roma e nei Castelli Romani, è stato sottoposto al regime del 41 bis. Questa misura, prevista dal sistema penitenziario italiano, mira a isolare e contrastare le attività criminali di figure di spicco nel traffico di droga. La decisione riflette l’attenzione delle autorità nel presidiare le reti criminali e garantire la sicurezza pubblica.
(Adnkronos) – Disposto il 41 bis, a quanto apprende l'Adnkronos, per Elvis Demce, figura di spicco del narcotraffico nella Capitale e della zona dei Castelli. E’ il primo caso di ‘carcere duro’ deciso per un esponente del gruppo dei narcos albanesi della capitale. Demce è da tempo in carcere, dove sta scontando una condanna definitiva . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
