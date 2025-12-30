Il boss albanese Elvis Demce al 41 bis da adesso sarà sottoposto al carcere duro

Elvis Demce, boss italo-albanese, è il primo criminale sottoposto al regime di 41 bis. Condannato per traffico di droga, si sospetta che abbia continuato a impartire ordini anche mentre era in carcere. La decisione mira a contrastare il suo ruolo nelle attività criminali e a garantire una maggiore sicurezza nelle procedure penali.

Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma - Demce, legato al leader degli Irriducibili noto come 'Diabolik', sta scontando una condanna definitiva per traffico di droga e una non definitiva per il tentato ... msn.com

Il boss albanese e la vendetta: «Uccidiamo il pm davanti al tribunale di Roma» - Un boss albanese e un ex calciatore, intercettati, lo dicono senza mezzi termini: vogliono uccidere uno dei ... ilgazzettino.it

