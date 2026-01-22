Un recente studio conferma che, nell’era dell’intelligenza artificiale, le prove visive tradizionali perdono efficacia. Esempi recenti illustrano come immagini e video non siano più sufficienti a garantire certezza in ambito giudiziario o investigativo. Questa realtà evidenzia la necessità di rivedere le metodologie di verifica e affidarsi a strumenti più affidabili, capaci di adattarsi alle nuove sfide poste dalla tecnologia e dalla digitalizzazione delle prove.

Un poliziotto della NYDP che arresta un agente dell’ICE, un agente dell’FBI afroamericano che agita il tesserino sempre davanti a un agente dell’ICE urlando: “Sono dell’FBI, non puoi arrestarmi, fottiti!”. Cito due tra le migliaia di video che negli ultimi giorni fanno il giro del web e sono generati dall’AI (da qualcuno che li ha fatti con l’AI, l’AI da sola non fa niente). Senza contare le scene dalle zone di guerra, metà vere metà no, con la differenza che. non c’è nessuna differenza nel percepirle, e a seconda dell’idea politica dell’uno o dell’altro vengono diffuse per accreditare le proprie tesi, o semplicemente per farle girare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un nuovo studio e molte conferme. Perché nell’era dell’AI la prova visiva non funziona più

Leggi anche: La prova: con l’Echo Show 11, Alexa entra nell’era dell’intelligenza artificiale

Nell’era dell’intelligenza artificiale c’è un nuovo rischio per la sicurezza nucleare globaleNell’epoca dell’intelligenza artificiale, emergono nuove sfide per la sicurezza nucleare globale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tumore del fegato e prevenzione, un nuovo studio avverte: quasi l'80% dei casi si può evitare considerando questi nove fattori di rischio; Nefropatia cronica, percentili di eGFR per età e sesso: un nuovo strumento per anticipare la diagnosi di malattia?; Mieloma multiplo. Scoperto un nuovo meccanismo di resistenza alle cure. Lo studio dell’Ire; Videogiochi: quanto tempo è troppo? Un nuovo studio racconta gli effetti sulla salute.

L’aria inquinata può aumentare il rischio di SLA: i risultati di un nuovo studio e i dati in ItaliaUno studio osservazionale in Svezia suggerisce che l'esposizione all'inquinamento atmosferico sul lungo periodo può aumentare il rischio di sviluppare ... fanpage.it

Un nuovo Studio Display e nuovi MacBook Pro: è il 28 gennaio la data giusta?Dal lancio della Creator Studio alla comparsa di un nuovo monitor sembra che Apple si stia preparando a rinnovare la gamma Pro. E il 28 gennaio potrebbe essere la data giusta. dday.it

Nuovo studio: le maratone di serie TV possono trasformarsi da abitudine innocua in dipendenza se alimentate dalla solitudine. l.euronews.com/4eqf x.com

Nuovo studio: le maratone di serie TV possono trasformarsi da abitudine innocua in dipendenza se alimentate dalla solitudine. https://l.euronews.com/TVKV - facebook.com facebook