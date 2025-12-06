La prova | con l’Echo Show 11 Alexa entra nell’era dell’intelligenza artificiale
Il nuovo smart display di Amazon ha uno schermo migliore, un audio più chiaro, un processore più potente, per le nuove funzioni di Alexa+. Ma il prezzo sale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Accendi il Minipimer Multiquick Braun e goditi le feste, tanto al resto ci pensa lui! Partecipa al concorso #LaCucinaDelBuonumore e prova a vincere due set di tovaglioli personalizzati, un Amazon Echo Dot e un Minipimer Multiquick Braun a settimana! Visita - facebook.com Vai su Facebook
La prova: con l’Echo Show 11, Alexa entra nell’era dell’intelligenza artificiale - Il nuovo smart display di Amazon ha uno schermo migliore, un audio più chiaro, un processore più potente, per le nuove funzioni di Alexa+. Secondo repubblica.it
Echo Show 11, pronto per Alexa+ - Il nuovo altoparlante intelligente di Amazon si presenta con un design completamente rivisto e miglioramenti sostanziali nella qualità audio e delle immagini grazie al display con risoluzione Full HD, ... Segnala msn.com