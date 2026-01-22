Un detenuto dell’ICE in Texas è morto per omicidio

Un detenuto cubano di 55 anni, Geraldo Lunas Campos, è deceduto presso il centro di detenzione per migranti Camp East Montana in Texas. L’autopsia condotta dal medico legale della contea di El Paso ha confermato che la morte è avvenuta a seguito di un omicidio. La vicenda sottolinea l’importanza di approfondire le circostanze e garantire la tutela dei diritti dei detenuti nelle strutture di detenzione.

L’autopsia del medico legale della contea di El Paso, in Texas, ha stabilito che Geraldo Lunas Campos, un detenuto cubano di 55 anni, è morto per omicidio mentre si trovava nel centro di detenzione per migranti Camp East Montana. La struttura ospita persone fermate dall’ ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione, in attesa di espulsione dagli Stati Uniti. Le autorità federali avevano inizialmente imputato la morte dell’uomo, avvenuta il 3 gennaio, a un malore e poi a un suicidio. È la terza persona che muore a Camp East Montana dalla sua apertura, avvenuta ad agosto. I risultati dell’autopsia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Un detenuto dell’ICE in Texas è morto per omicidio US officials provide shifting accounts of ICE detainee death in Texas military campLe autorità statunitensi hanno fornito aggiornamenti contrastanti sulla morte di un detenuto immigrato avvenuta in un campo militare in Texas. Omicidio dell’Ice: il governo monopolizza le indaginiIl governo statunitense ha assunto un ruolo dominante nelle indagini sull’omicidio di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, con il capo della Bca del Minnesota che ha riferito di un’interferenza della procura federale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Cuban immigrant's death in ICE custody will likely be investigated as homicide Argomenti discussi: Usa: scoppia un nuovo caso Ice dopo la morte di un detenuto; Renee fu colpita 4 volte. E l’autopsia condanna l’Ice per la morte di un cubano; USA, l'ICE arresta anche bambini. Muore un detenuto, l'inchiesta: Omicidio; Un’altra morte sotto la custodia dell’Ice, l’agenzia parla di suicidio. Un’altra morte sotto la custodia dell’Ice, l’agenzia parla di suicidioVictor Manuel Diaz, cittadino nicaraguense, aveva 36 anni. Nella stessa struttura, nota come Camp Montana, nella base militare di Fort Bliss, fuori El Paso, sono morte altre due persone. È in corso ... editorialedomani.it USA, l'ICE arresta anche bambini. Muore un detenuto, l'inchiesta: OmicidioNegli Stati Uniti, sono sempre più intense le operazioni dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, il corpo votato a reprimere l'immigrazione irregolare che Trump sta usando anche per destabilizz ... msn.com Un cittadino nicaraguense di 36 anni è stato trovato morto nel più grande centro di detenzione per #migranti degli Stati Uniti, in Texas. Si chiamava Victor Manuel Diaz e si trovava sotto la custodia dell’ #Ice @DomaniGiornale x.com L’uomo, già detenuto per altra causa e ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei cosiddetti “Barcellonesi”, è accusato di aver sparato otto colpi contro un 31enne. Indagini riaperte grazie ai collaboratori di giustizia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.