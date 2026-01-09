Omicidio dell’Ice | il governo monopolizza le indagini
Il governo statunitense ha assunto un ruolo dominante nelle indagini sull’omicidio di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, con il capo della Bca del Minnesota che ha riferito di un’interferenza della procura federale. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle indagini e sulla supervisione delle autorità coinvolte nel caso. Di seguito, un’analisi delle implicazioni di questa presa di controllo.
Il capo dell’agenzia investigativa statale del Minnesota, la Bca, ha dichiarato che la procura federale ha impedito all’agenzia di partecipare all’indagine sull’omicidio di Renee Nicole Macklin Good, la 37enne uccisa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
