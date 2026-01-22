UE-Mercosur | il Parlamento europeo sospende l’accordo

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, deferendolo alla Corte di giustizia dell’UE. Questa misura riflette l’attenzione sugli aspetti legali e ambientali dell’accordo, rimandando a un’ulteriore valutazione. La sospensione rappresenta un passo importante nel rapporto tra le istituzioni europee e le relazioni commerciali con i paesi del Sud America.

Il Parlamento europeo sospende l'accordo UE-Mercosur. Il Parlamento deferisce tale accordo alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Il Parlamento europeo, con 334 voti favorevoli, 324 contrari e undici astensioni, ha sospeso l'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur. Il Parlamento ha deferito tale accordo alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) affinché il tribunale comunitario ne verifichi la compatibilità con i trattati dell'UE. Sul tavolo c'è la validità giuridica del meccanismo di riequilibrio incluso nel patto, che diversi parlamentari temono possa incidere sull'autonomia normativa dell'UE, e anche la base giuridica scelta per la sua approvazione, che consente la ratifica dei capitoli dell'accordo incentrati sul commercio senza il consenso dei parlamenti nazionali.

